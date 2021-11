Covid Russia, nuovo record di morti: allarme in vista di Spartak-Napoli del 24 novembre

Nuovo record di morti da Covid-19 in Russia. Nelle ultime 24 ore nel paese ci sono stati 1211 decessi, in aumento rispetto ai 1.164 del giorno prima e a livello più alto mai raggiunto da inizio pandemia. Lo riporta la Tass, citando i dati del centro operativo nazionale anti-coronavirus. A spingere verso l’alto la curva epidemica del Paese di 186 milioni di abitanti continuano a essere le due città più popolose, Mosca e San Pietroburgo. In entrambe, già da due settimane sono stati introdotti lock-down parziali. Questa notizia riguarda da vicino il Napoli che dovrà giocare a Mosca il 24 novembre.