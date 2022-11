CR7-United, divorzio già scritto: per lui c'è lo Sporting e pochi altri scenari percorribili

GIOVANILI ITALIA UNDER 15, ULTIMO RADUNO: CONVOCATI 5 TALENTINI DEL NAPOLI Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato, come per le altre tappe, 44 giovani calciatori provenienti dalle società del sud Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato, come per le altre tappe, 44 giovani calciatori provenienti dalle società del sud LE ALTRE DI A LO SPEZIA SI RINFORZA PER GENNAIO: IN ARRIVO JOAO MOUTINHO E CARDOSO DA OLTREOCEANO (ANSA) - LA SPEZIA, 18 NOV - Lo Spezia è pronto a chiudere i primi due acquisti in ottica del mercato invernale. Si tratta di Joao Moutinho (1998), terzino sinistro degli statunitensi Orlando City, e Johnny Cardoso (2001), semisconosciuto centrocampista che gioca in... (ANSA) - LA SPEZIA, 18 NOV - Lo Spezia è pronto a chiudere i primi due acquisti in ottica del mercato invernale. Si tratta di Joao Moutinho (1998), terzino sinistro degli statunitensi Orlando City, e Johnny Cardoso (2001), semisconosciuto centrocampista che gioca in...