Da Barcellona: “Miglior partita contro il Valencia, ora si che si può credere in questo Barça”

Il Barcellona ha rifilato un poker al Valencia questo pomeriggio e disputato una grande prestazione. Il quotidiano catalano Sport ha esaltato la prova dei ragazzi di Xavi: “Il Barça di Xavi, nonostante l'entusiasmo che ha suscitato con il suo arrivo, ha lasciato dei dubbi. Più per i risultati che per il calcio, ma la realtà è che c'erano cose che non andavano proprio bene e la squadra aveva perso Champions, Coppa e ogni chance in campionato. L'allenatore ha modificato la rosa nel mercato di gennaio ed è arrivato il momento di fare un passo avanti, cosa che non è successa contro Espanyol o Napoli. Il Mestalla è stata la grande opportunità per cambiare le dinamiche ed essere una svolta necessaria in questa stagione difficile e il Barça ce l'ha fatta. Ha vinto con il calcio e con i gol. Al di là del clamoroso risultato, il Barça è riuscito a rientrare in Lega in un weekend difficile, ha dato una grande immagine offensiva, ha affinato la mira e si è fatto un bagno di autostima.

La squadra ha saputo soffrire anche con l'1-3 e ha gareggiato molto meglio di quanto non abbia fatto a Balaídos al ritorno. Al Mestalla c’è stata la miglior partita dell'era Xavi, quando aveva già tutte le sue armi. C’è il potenziale per rendere questa stagione non solo di transizione. Qualcosa si sta costruendo e adesso si che si può credere in questa squadra”.