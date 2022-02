Da Barcellona: “Tifosi di nuovo vicini ai giocatori. Al Camp Nou ci sarà un clima da Champions”

Raffaele Riverso, corrispondente da Barcellona di Tuttosport, è intervenuto nel corso di Radio Goal: “Giovedì al Camp Nou ci sarà una bella atmosfera da Champions. Dico che in questa partita il Barcellona parte favorito perché ultimamente il pubblico si è riavvicinato ai propri calciatori. I tifosi hanno capito finalmente che, per ora, c’è un altro Barça da tifare che non è ovviamente quello dei tempi di Guardiola. I blaugrana arrivano da un pareggio contro l’Espagnol, partita giocata non in maniera brillante da parte degli uomini di Xavi. Il Barcellona ha l’affanno di una squadra che è in ricostruzione, anche se da inizio anno le cose sembrano andare meglio. Mi aspetto un Barcellona molto agguerrito con le idee chiare“.