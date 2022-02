Dalla Spagna: Aubameyang pronto all'esordio da titolare contro il Napoli

Una maglia da titolare per Pierre Aubameyang contro il Napoli? Secondo il portale iberico 'Sport', dopo essere subentrato dalla panchina nelle prime due partite con il Barça, il gabonese potrebbe esordire contro il Napoli o al massimo nella trasferta al Valencia nel campionato spagnolo.

Scrive Sport: "Battere Napoli e Valencia è diventato un obbligo se il Barça intende qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League ed avanzare nella zona Champions della Liga. In questo contesto, la squadra catalana ha bisogno di più forza nell'area avversaria e Aubameyang si pone come una risorsa interessante da tenere in considerazione"