Dalla Spagna - Colpo Barça: arriva Ferran Torres dal City per 65mln, domani visite e firma

Colpo di mercato del Barcellona, prossimo rivale del Napoli ai sedicesimi di finale di Europa League. La società spagnola è pronta a chiudere per Ferran Torres dal Manchester City, affare da 55 milioni più 10 di bonus. L'attaccante era una esplicita richiesta di Xavi, che è stato accontentato. Domani dovrebbe sbarcare in Spagna per visite mediche e firma sul contratto fino al 2026. Lo riporta il quotidiano Sport.