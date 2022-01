Dalla Spagna: "Nuovo incontro Barça-Dembélé, il francese apre alla cessione immediata"

Si fa sempre più intricata la situazione di Ousmane Dembélé, a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale di mercato. Secondo quanto riportato da Cadena SER, ci sarebbe stato un nuovo incontro oggi tra la dirigenza del Barcellona (rappresentata da Yuste e Reverter, in quanto il ds Alemany è alle prese con il coronavirus) e i rappresentante del giocatore, dopo quello andato in scena due giorni fa, al quale era presente anche Xavi. Da questo summit sarebbe emersa per la prima volta l'apertura del giocatore a lasciare il club catalano già nei prossimi giorni. Si attende quindi un'offerta per il laterale francese, mentre il Barça avrebbe già bloccato Adama Traoré.