Dalla Spagna - Problemi in vista per il Barça a Napoli: c'entrano le nuove restrizioni italiane

Secondo il giornalista di beIN Sports Tancredi Palmeri, potrebbero esserci problemi per i giocatori del Barcellona per la gara di ritorno di Europa League contro il Napoli, in programma il 24 febbraio. Infatti, per le nuove restrizioni i calciatori che non sono vaccinati con una terza dose, o che non hanno avuto il Covid 6 mesi prima, non potranno pernottare in un hotel in Italia.

La Federcalcio spagnola, con Luis Rubiales alla guida, ha ammesso la scorsa settimana che c'erano state eccezioni mediche con i vaccini da parte del governo saudita, in modo che i giocatori non vaccinati (tra 8 o 10) potessero partecipare alla Supercoppa spagnola. Nelle competizioni europee è diverso. Le nuove restrizioni italiane, adottate per l'aumento dei contagi, obbligherebbero i calciatori a vaccinarsi con la terza dose o a viaggiare lo stesso giorno della partita per disputare il pareggio. A riportarlo è il quotidiano catalano Mundo Deportivo.