Dembelé entra col Napoli e viene subissato di fischi, Xavi: "Li ha trasformati in applausi"

Ousmane Dembélé è stato accolto da una bordata di fischi al momento del suo ingresso in campo nella sfida di ieri contro il Napoli. A fine partita, Xavi ha parlato di questo episodio, sottolineando però come il francese abbia fatto cambiare idea al pubblico del Camp Nou: "Il pubblico è sovrano e decide, anche se non mi ha ascoltato (Xavi aveva invitato i tifosi a non fischiare il giocatore, ndr). Alla fine, però, quei fischi si sono trasformati in applausi quando ha creato occasione e ha dribblato gli avversari. Ha molta personalità"..