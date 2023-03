Di Maria salva ancora una volta una deludente Juve: 1-0 al modesto Friburgo

Col centravanti in crisi, il centravanti lo fa Angel Di Maria.

Col centravanti in crisi, il centravanti lo fa Angel Di Maria . E decide, ancora una volta, una notte d'Europa tanto che finisce 1-0 grazie al suo gol la sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Juventus e Friburgo. Di Maria stavolta spinge di forza e cattiveria in rete, di testa, un cross perfetto di Kostic.

Il cinquantatreesimo è il minuto dell'incornata dell’argentino, prima la crisi di Vlahovic e qualche sprazzo di Juventus ma non abbastanza. Dietro poche sofferenze, anche se poi al sessantacinquesimo tocca al VAR scendere in campo: il polacco Kwiatkowski annulla il gol del pari di Holer per un mani di Ginter. La Juventus vince dunque il primo round ma al ritorno servirà una prestazione decisamente superiore agli uomini di Allegri.