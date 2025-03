Disfatta Roma! L’Athletic Bilbao la ribalta sfruttando l’uomo in più e vola ai quarti

La Roma viene eliminata dall'Europa League dopo una vera e propria battaglia al San Mames contro un Athletic trascinato dal solito Nico Williams. Decisivo il rosso subito da Hummels dopo poco più di dieci minuti di gara che mette la sfida in discesa per i baschi.

Con l’uomo in più l’Athletic cinge d’assedio l’area giallorosso costruendo due nitide occasioni in sequenza: prima Sannadi si presenta davanti a Svilar su filtrante di Unai Gomez, ma il suo scavetto è fuori misura, successivamente è Nico Williams a fare tutto bene calciando a rientrare sul secondo palo e colpendo un palo clamoroso.

Alla mezzora è ancora Sannadi a provarci, questa volta con maggiore precisione, trovando però sulla sua strada un attento Svilar che nel finale si ripete anche su Aitor Paredes. La Roma quando può cerca di distendersi e conquistare qualche calcio piazzato da sfruttare come al 39° quando su corner Cristante prova la girata sul primo palo senza però trovare la porta. La resistenza dei giallorossi dura fino all'ultimo minuto di recupero quando Nico Williams, su cross sporcato del fratello Inaki, trova il pertugio giusto per battere Svilar e portare avanti i biancorossi.

La gara si accende verso l’ora di gioco prima con il neo entrato Shomurodov che impegna il portiere basco dopo una bella ripartenza e poi con Berenguer che chiama ancora Svilar alla parata salva risultato. Poco dopo l’ora di gioco arriva però il raddoppio basco con Berchiche che salta più in alto di tutti in area su calcio d’angolo e manda la palla dove Svilar non può arrivare.

Quando mancano meno di dieci minuti alla fine arriva il tris dell'Athletic Club sulla Roma con una vera e propria magia di Nico Williams che servito da Berchiche entra in area, salta netto Mancini, sbilancia Ndicka e sull'uscita di Svilar lo batte con un tocco delizioso che fa esplodere nuovamente il San Mames. La Roma ha uno scatto d’orgoglio nel finale con Soule che lancia El Shaarawy che viene steso in area da De Marcos che causa il rigore. Dal dischetto va Paredes che spiazza il portiere avversario per il 3-1 finale.