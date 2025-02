EL, i finali delle 18:45: il Fenerbahce ipoteca la qualificazione. Ok Ajax e Real Sociedad

Nessuna sorpresa nelle gare di andata dei playoff di Europa League iniziate alle 18.45. Il Fenerbahce di Jose Mourinho ipoteca la qualificazione, vincendo 3-0 in casa contro l'Anderlecht grazie ai gol di Tadic, Dzeko ed En Nesyri. Ok anche l'Ajax, che batte 2-0 l'Union SG in Belgio, e la Real Sociedad, che in Danimarca contro il Midtjylland non trema e si impone 2-1. Infine il Ferencvaros supera 1-0 il Viktoria Plzen.

Di seguito tutti i risultati dei match delle 18.45:

Fenerbahce - Anderlecht 3-0: 11' Tadic, 43' Dzeko, 57' En Nesyri

Ferencvaros - Viktoria Plzen 1-0: 23' Abu Fani

Midtjylland - Real Sociedad 1-2: 11' B. Mendez rig. (R), 31' Kubo (R), 38' Buksa (M)

Union SG - Ajax 0-2: 59' Rasmussen, 71' Mokio