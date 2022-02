Europa League, 1-1 all'Olimpico. Atalanta avanti 1-0 in Grecia: i parziali al 45'

Sono terminati i primi tempi delle gare di ritorno dei playoff di Europa League.





OLYMPIACOS-ATALANTA - Al Georgios Karaiskakis de Il Pireo, l'Atalanta chiude in vantaggio 1-0 la prima frazione sull'Olympiacos grazie alla zampata vincente del danese Maehle al 40'.

LAZIO-PORTO - All'Olimpico termina 1-1 il primo tempo tra i biancocelesti e i portoghesi. Lazio in vantaggio con Immobile al 19', che dopo 40 metri di corsa, entra in area e batte Diogo Costa sul primo palo. Al 28' Taremi cade in area dopo un lieve tocco di Milinkovic-Savic, l'arbitro prima ammoniste l'attaccante iraniano per simulazione ma dopo aver rivisto l'azione al VAR concede il rigore al Porto. Dal dischetto lo stesso Taremi non sbaglia e porta il risultato sull'1-1 al 31'.