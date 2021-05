Europa League, Albiol batte Cavani: il Villarreal vince la coppa ai rigori contro lo United

Il Villarreal di Emery vince l'Europa League, battuto ai calci di rigori il Manchester United. A sbloccare il match è alla mezz'ora Gerard Moreno. L'attaccante è bravissimo a leggere una punizione di Dani Parejo e superare di destro De Gea sfuggendo alla marcatura di Lindelof. 7° gol in questa Europa League che lo porta a diventare capocannoniere del torneo, in coabitazione con Borja Mayoral, Pizzi e Yusuf Yazici. Nella ripresa si accende il Matador Cavani e lo United pareggia: botta dalla distanza di Rashford: doppia deviazione che favorisce l'uruguaiano, per il quale è un gioco da ragazzi infilare 1-1 con il piattone. Al 90' termina 1-1, si va ai supplemetari dove il risultato non cambia e così si va ai calci di rigore. Dagli undici metri segnano tutti: tocca ai portieri e De Gea si fa parare il tiro da Rulli. Trionfa il Sottomarino Giallo 11-10, alla prima coppa europea. Quarta Europa League per Unaj Emery, dopo le tre vinte col Siviglia.