Europa League, due partite di qualificazione rinviate per positività al COVID-19

Due partite del primo turno di qualificazione di Europa League sono state rinviate a causa del coronavirus. Si tratta della sfida tra Nomme Kalju (Estonia) e Mura (Slovenia) e di quella tra il Maccabi Haifa (Israele) e il Zeljeznicar (Bosnia). Entrambe erano in programma oggi: lo scontro tra Maccabi Haifa e Zeljeznicar è stato il primo ad essere cancellato, dopo che la squadra balcanica ha annunciato diversi casi di positività tra i suoi giocatori appena arrivati in Israele. Stesso discorso per l'altro incontro: in tutte e due le squadre erano stati ravvisati casi di positività al COVID-19. È attesa la decisione della UEFA in merito al recupero o un'eventuale squalifica.