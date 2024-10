Europa League, figuraccia Roma: primo ko di Juric contro il modesto Elfsborg

Un altro passo falso per la Roma e prima sconfitta per Ivan Juric. La Roma che è tra le grandi favorite per la vittoria finale dell'Europa League dopo due giornate della 'fase campionato' ha un solo punto in classifica.

Dopo il pareggio casalingo contro l'Athletic Club, la squadra di Ivan Juric ha perso 1-0 alla Boras Arena contro il non irresistibile Elfsborg. A decidere la partita un rigore trasformato al 44esimo da Baidoo, un penalty concesso dopo un ingenuo tocco col braccio di Tommaso Baldanzi.