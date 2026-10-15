Europa League, i finali: Italiano non sbaglia un colpo! 3-2 ad Hoffenheim anche senza Vlahovic
Continua a convincere il Besiktas di Vincenzo Italiano, che supera l’Hoffenheim per 3-2 anche senza Dusan Vlahovic. L’impatto del tecnico ex Bologna è testimoniato dai numeri: 15 partite in tutte le competizioni, con 12 vittorie, nessun pareggio e 3 sconfitte. Nelle altre gare delle 21 della seconda giornata della fase campionato di Europa League, il Benfica travolge il Celtic per 4-1, l’Olympiakos espugna il Velodrome battendo l’Olympique Marsiglia e la Dinamo Zagabria supera l’Anderlecht per 1-0 grazie a una rete nel recupero.
Europa League, tutti i risultati delle gare delle 21
Ecco il quadro dei risultati delle sfide serali della seconda giornata della fase campionato:
Benfica-Celtic 4-1
Bournemouth-Sturm Graz 3-0
Celta Vigo-Juventus 1-2
Dinamo Zagabria-Anderlecht 1-0
Ferencvaros-Viktoria Plzen 2-1
Hoffenheim-Besiktas 2-3
Jagiellonia-Ararat Armenia 3-1
Olympique Marsiglia-Olympiakos 0-1
NEC-Lesvki Sofia 1-1
Rennes-OFI Creta 1-1
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