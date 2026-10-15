Europa League, i finali: Italiano non sbaglia un colpo! 3-2 ad Hoffenheim anche senza Vlahovic

Europa League, i finali: Italiano non sbaglia un colpo! 3-2 ad Hoffenheim anche senza Vlahovic
Ieri alle 23:06Europa League
di Francesco Carbone
Si chiudono le gare delle 21 di Europa League. Successi per Olympiakos e Dinamo Zagabria, il Besiktas passa sul campo dell'Hoffenheim.

Continua a convincere il Besiktas di Vincenzo Italiano, che supera l’Hoffenheim per 3-2 anche senza Dusan Vlahovic. L’impatto del tecnico ex Bologna è testimoniato dai numeri: 15 partite in tutte le competizioni, con 12 vittorie, nessun pareggio e 3 sconfitte. Nelle altre gare delle 21 della seconda giornata della fase campionato di Europa League, il Benfica travolge il Celtic per 4-1, l’Olympiakos espugna il Velodrome battendo l’Olympique Marsiglia e la Dinamo Zagabria supera l’Anderlecht per 1-0 grazie a una rete nel recupero.

Europa League, tutti i risultati delle gare delle 21

Ecco il quadro dei risultati delle sfide serali della seconda giornata della fase campionato:

Benfica-Celtic 4-1

Bournemouth-Sturm Graz 3-0

Celta Vigo-Juventus 1-2

Dinamo Zagabria-Anderlecht 1-0

Ferencvaros-Viktoria Plzen 2-1

Hoffenheim-Besiktas 2-3

Jagiellonia-Ararat Armenia 3-1

Olympique Marsiglia-Olympiakos 0-1

NEC-Lesvki Sofia 1-1

Rennes-OFI Creta 1-1