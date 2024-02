Europa League, Galatasaray a casa! OM agli ottavi alla prima post-Gattuso: i risultati delle 21

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport

In attesa della Roma, che è andata ai supplementari nella sfida di ritorno per i playoff di Europa League contro il Feyenoord, ecco che arrivano i nomi di altre tre delle squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale. Nella prima partita del post Gattuso torna alla vittoria il Marsiglia, che si qualifica così al turno successivo in virtù del pareggio dell'andata.

Era finito pari anche il primo atto tra Sparta Praga e Galatasaray, al ritorno però sono i cechi a sorridere e al termine di una sfida intensa e nel segno di molti ex Sassuolo. Uno, Ayhan, decide in negativo per via dell'espulsione che ha rimediato, l'altro, Haraslin, è andato invece a segno nel poker della sua squadra. Avanza anche lo Sporting Clube de Portugal, che dopo il successo in terra Svizzera mantiene il vantaggio concedendosi un pareggio con gli Young Boys.

OLYMPIQUE MARSIGLIA - SHAKHTAR DONETSK 3-1

12' rig. Sudakov (S); 23' Aubameyang (M); 74' Sarr (M); 81' Kondogbia (M)

SPARTA PRAGA - GALATASARAY 4-1

8' Preciado (S); 16' Bardakci (G); 74' Tuci (S); 80' Haraslin (S); 96' Kuchta (S)

SPORTING CP - YOUNG BOYS 1-1

13' Gyokeres (S); 84' Ganvoula (Y)