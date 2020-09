Europa League, giovedì il 3° turno preliminare: oggi sorteggio del playoff, il Milan rischia il Tottenham

Il Milan, dopo essersi sbarazzato dei modesti irlandesi dello Shamrock Rovers, affronterà a San Siro il 24 ottobre i norvegesi del Bodo/Glimt. Ma intanto, già quest'oggi a Nyon (ore 14) conoscerà l'eventuale avversario del turno decisivo del playoff, nel caso dovesse vincere anche il terzo turno di qualificazione.

Il Milan non sarà testa di serie, colpa di un pessimo ranking che vede i rossoneri all'81° posto. Considerando che ci sarà da giocare ancora il terzo turno di qualificazione sono 26 le possibili avversarie, al momento. Fra esse quelle che fanno maggiormente paura sono Besiktas, Sporting, PSV Eindhoven, Wolfsburg, Galatasaray. Ma soprattutto il Tottenham di José Mourinho. Il playoff si giocherà giovedì 1° ottobre, in gara secca. Il sorteggio determinerà chi giocherà in casa.