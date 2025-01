Europa League, i finali delle 18.45: Porto ko! Pari per Mourinho, Tottenham di misura

Sono arrivati i primi verdetti della giornata, valida il settimo turno di Europa League. Oltre alla Roma, che è stata sconfitta in trasferta dall'Az Alkmaar, guardiamo anche alle altre squadre estere. A partire dal Tottenham, che per poco non incappa nella rimonta finale dell'Hoffenheim in un finale dove i tedeschi hanno dato filo da torcere agli Spurs, ma gli uomini di Pochettino hanno portato a casa la vittoria per 3-2.

Delusione a Porto, i Dragoes vengono battuti dall'Olympiacos di misura con la rete di Kaabi a dieci minuti dalla fine. Il Bodo Glimt sovrasta il Maccabi Tel Aviv con un tris, grande spettacolo tra Twente e Malmo ma alla fine prevalgono gli olandesi. Il Viktoria Plzen fa la voce grossa con l'Anderlecht, trionfando per 2-0, mentre Mourinho non va oltre lo 0-0 contro il Lione nel match casalingo. Chiude il Qarabag, incapace di vincere anche solo un incontro europeo questa stagione: in ultima battuta decreta la settima sconfitta di fila il 3-2 dell'FCSB.

I risultati delle 18:45

AZ - Roma 1-0

Parrott 80'

Bodo Glimt - M.Tel Aviv 3-1

Peretz 12'; Høgh 39'-65' (rigore), Evjen 62'

Porto - Olympiacos 0-1

Kaabi 79'

Fenerbahce - Lione 0-0

Malmo - Twente 2-3

Steijn 28' (rigore); Johnsen 32', van Wolfswinkel 61' (rigore), Lagerbielke 64', Christiansen 79'

Qarabag - FCSB 2-3

Andrade 1'; Șut 7'-73'; Dawa 40' (autogol); Miculescu 45'+4

Hoffenheim - Tottenham 2-3

Maddison 3', M. Son 22'-77'; Stach 68', Mokwa 88'

Viktoria Plzeň - Anderlecht 2-0

Červ 3', Adu 45'