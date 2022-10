Europa League, i finali delle 18.45: rimonta United, bene Stella Rossa, PSV e Monaco

Sono terminate le sfide di Europa League in programma in questo tardo pomeriggio.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio non approfitta della superiorità numerica e non va oltre lo 0-0 sul campo dello Sturm Graz. Nel girone della Roma finisce in parità la sfida tra HJK e Ludogorets, mentre il Manchester United rischia a Nicosia ma vince nella ripresa grazie ai cambi di ten Hag. Real Sociedad corsara a Tiraspol, mentre PSV e Stella Rossa travolgono rispettivamente Zurigo e Ferencvaros. Ecco tutti i risultati delle sfide di Europa League delle 18.45:

Sturm Graz-Lazio 0-0

HJK-Ludogorets 1-1: 10' Tissera (L), 55' Hetemaj

IN CORSO: Malmoe-Union Berlino 0-1: 68' Becker (PARTITA SOSPESA E RIPRESA, MINUTO 74)

Monaco-Trabzonspor 3-1: 14' e 46' pt rig. Ben Yedder, 55' Disasi, 72' Bakasetas (T)

Omonia-Manchester United 2-3: 34' Ansarifard (O), 53' e 84' Rashford, 63' Martial, 85' Panagiotou (O)

Sheriff-Real Sociedad 0-2: 53' Silva, 62' Elustondo

Stella Rossa-Ferencvaros 4-1: 27' e 60' Kanga, 35' Mitrovic, 50' Katai, 71' Zachariassen (F)

Zurigo-PSV 1-5: 10' e 15' Vertessen, 22' e 55' Gakpo, 35' Simons, 87' Okita (Z)