Europa League, i finali delle 21: l’OM schianta il Villarreal. Pari a Lisbona, Friburgo di misura

Si conclude una serata positiva per le italiane in Europa League con il Milan che vince per 4-2 contro lo Slavia Praga a San Siro dopo aver giocato quasi 70 minuti in superiorità numerica. Dilaga il Marsiglia in casa contro il Villarreal con un netto 4-0, mentre è parità a Lisbona tra Benfica e Rangers, che chiudono sul 2-2. Infine vince 1-0 grazie a un gol all'81' il Friburgo contro il West Ham. Di seguito i marcatori e i risultati:

Benfica - Rangers 2-2

7' Lawrence (R), 45'+1' Di Maria rig. (B), 45'+5' Sterling (R), 67' Goldson aut. (R)

Friburgo - West Ham 1-0

81' Gregoritsch

Marsiglia - Villarreal 4-0

23' Veretout, 28' aut. Mosquera, 42' Aubameyang rig., 59' Aubameyang

Milan - Slavia Praga 4-2

34' Giroud (M), 36' Doudera (S), 44' Reijnders (M), 45'+1' Loftus-Cheek (M), 65' Schranz (S), 85' Pulisic (M)