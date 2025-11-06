Europa League, i parziali delle 21: l'Aston Villa la sblocca nel recupero, bene il Betis

di Francesco Carbone

Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 21. Aston Villa che la sblocca solo nei minuti di recupero con Maatsen. Male il Lione di Fonseca già sotto di due reti a Siviglia, il Fenerbahçe di Domenico Tedesco non riesce a sfondare in Repubblica Ceca.

Aston Villa - Maccabi Tel Aviv 1-0

45' + 1 Maatsen

Betis - Lione 2-0

30' Ezzalzouli, 35' Antony

Bologna - Brann 0-0

Braga - Genk 1-1

30' Zalazar (B), 45' + 2 Heymans (G)

Ferencvaros - Ludogorets 1-0

32' Kanichowski

PAOK - Young Boys 0-0

Viktoria Plzen - Fenerbahçe 0-0

Rangers - Roma 0-2

13' Soulé, 37' Pellegrini