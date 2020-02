Europa League, i risultati al 45': Roma avanti, sotto Porto ed AZ

Pochi gol nei primi tempi delle sfide cominciate alle 21 e valide per i sedicesimi di Europa League. La Roma conduce per 1-0 contro il Gent; stesso risultato per il LASK, il Basilea e il Braga, rispettivamente sul campo dell'AZ, dell'APOEL e dei Rangers. Avanti anche il Bayer Leverkusen sul Porto, 0-0 tra Olympiacos e Arsenal e Wolfsburg e Malmoe.

AZ Alkmaar-LASK Linz 0-1: 26' Raguz

APOEL-Basilea 0-1: 16' Petretta

Bayer Leverkusen-Porto 1-0: 29' Alario

Olympiacos-Arsenal 0-0

Rangers-Braga 0-1: 11' Fransergio

Roma-Gent 1-0: 13' Perez

Wolsfburg-Malmoe 0-0

Wolverhampton-Espanyol 1-0: 15' Jota