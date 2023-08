Europa League, i risultati del ritorno dei playoff: l'Ajax perde e passa, fuori la Dinamo Zagabria

Questa sera, sono andate in scena le partite valide per il ritorno dei playoff di Europa League.

Il risultato più sorprendente è stato il ko dell'Ajax in casa contro il Ludogorets, ma il largo successo dell'andata ha consentito comunque agli olandesi di passare il turno. Fuori invece la Dinamo Zagabria, sconfitta per 4-1 dallo Sparta Praga. Di seguito tutti i risultati:

18:00 Qarabag (Aze) - Olimpija Lubiana (Slo) 1-1

19:00 Aris (Cyp) - Slovan Bratislava (Svk) 6-2

19:00 Sheriff Tiraspol (Mda) - Klaksvik (Fai) 2-1

19:00 Sparta Praga (Cze) - Dinamo (Cro) 4-1

19:00 Zorya (Ukr) - Slavia Praga (Cze) 2-1

20:00 Ajax (Ned) - Ludogorets (Bul) 0-1

20:00 Cukaricki (Srb) - Olympiacos (Gre) 0-3

20:30 Lugano (Sui) - Union Saint-Gilloise (Bel) 0-1

20:45 Aberdeen (Sco) - Hacken (Swe) 1-3

21:00 Zrinjski Mostar (Bih) - LASK Linz (Aut) 1-1