Europa League, i risultati delle 19: Arsenal e Ajax agli ottavi, Benfica fuori

Si sono conclusi i match delle 18.55 validi per sedicesimi di finale di Europa League. L’Arsenal di Arteta batte 3-2 il Benfica ed elimina i portoghesi dalla competizione. Passa il turno anche l’Ajax che vince in casa sul Lille. Poker dei Ranger sull’Anversa e successo anche per lo Shakhtar e per il Villarreal.

Ajax - Lille 2-1 (3-2): 15' Klaassen (A), 78' rig. Yazici (L), 88' Neres (A)

Arsenal - Benfica 3-2 (4-3): 21',87' Aubameyang (A), 43' Goncalves (B), 61' Rafa Silva (B), Tierney (A)

Hoffenheim - Molde 0-2 (3-4): 20', 95' Ulland-Andersen (M)

Napoli - Granada 2-1 (2-3): 3' Zielinski (N), 25' Montoro (G), 59' Fabian Ruiz (N)

Rangers - Anversa 4-2 (8-5): 9' Morelos (R), Refaelov (A), 46' Patterson (R), 55' Kent (R), 57' Lamkel Ze (A), 79' rig. Barisic (R)

Shakhtar - Maccabi Tel Aviv 1-0 (3-0): 67' rig. Moraes

Villarreal - Salisburgo 2-1 (4-1): 17' Berisha (S), 40', 89' rig. Moreno (V)