Europa League, i risultati delle 21: bene Leverkusen e Shakhtar

Netta vittoria del Bayer Leverkusen sul campo dei Rangers. 3-1 il punteggio finale per le Aspirine, che ipotecano così il passaggio del turno. Vince anche lo Shakhtar sul campo Wolfsburg, ma il 2-1 della squadra ucraina non regala troppa sicurezza in vista della gara di ritorno. Termina 1-1 Olympiacos-Wolverhampton: in 10 per il rosso a Semedo, la squadra greca è passata in vantaggio nella ripresa con El Arabi. I Wolves, nonostante la superiorità numerica, sono stati in grado solo di trovare la rete del pari con Pedro Neto.

Olympiacos-Wolverhampton 1-1 (54' El Arabi, 67' Neto)

Rangers-Bayer Leverkusen 1-3 (37' rig. Havertz, 67' Aranguiz, 75' Edmundson, 88' Bailey)

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk 1-2 (17' Moraes, 48' Brooks, 73' Antonio)