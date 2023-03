Europa League, i risultati delle 21: dilaga il Man United, ok il Siviglia. Pari Shakhtar

Tre vittorie ed un pareggio nella serata di Europa League appena conclusa.

Tre vittorie ed un pareggio nella serata di Europa League appena conclusa. La Juventus vince 1-0 contro il Friburgo, ok anche il Siviglia in casa contro il Fenerbahce dopo il 6-1 subito dall'Atletico Madrid, mentre è pari tra Shakhtar Donetsk e Feyenoord. Il Manchester United si rialza subito dopo il 7-0 subito dal Liverpool e batte in goleada il Betis Siviglia.