Europa League, i risultati delle 21: la Roma vince e chiude prima nel girone

Tutto facile per l'Arsenal che ha battuto agilmente il Rapid Vienna, così come il Molde, nello stesso girone, contro il Dundalk. Altra vittoria anche per la Roma, mentre il Napoli non è andato oltre l'1-1 contro l'AZ, con la Real Sociedad che non ha però approfittato dell'occasione, pareggiando 2-2 contro il Rijeka.

GRUPPO A

Cluj-CSKA Sofia 0-0

Roma-Young Boys 3-1 (34' Nsame (YB), 44' Borja Mayoral (R), 59' Calafiori (R), 81' Dzeko (R))

GRUPPO B

Molde-Dundalk 3-1 (31' Eirem, 40' Omoijuanfo, 67' Ellingsen, 94' Flores)

Arsenal-Rapid Vienna 4-1 (10' Lacazette, 18' Mari, 44' Nketiah, 47' Kitagawa (RV), 66' Rowe)

GRUPPO C

Nizza-Bayer Leverkusen 2-3 (22' Diaby (BL), 26' Kamara (N), 32' Dragovic (BL), 47' Ndoye (N), 51' Baumgartlinger (BL))

Slavia Praga-Hapoel Beer Sheva 3-0 (31' Sima, 36' Stanciu, 85' Sima)

GRUPPO D

Rangers-Standard Liegi 3-2 (6' Lestienne (SL), 39' Goldson (R), 41' Cop (SL), 45' Tavernier (R), 63' Arfield (R))

Benfica-Lech Poznan 4-0 (36' Vertonghen, 57' Nunez, 58' Pizzi, 90' Weigl)

GRUPPO E

Granada-PSV 0-1 (39' Malen)

Omonia-PAOK 2-1 (9' Kakoulis (O), 39' Tzolis (P), 84' Gomez (O))

GRUPPO F

AZ-Napoli 1-1 (6' Mertens (N), 54' Martins Indi)

Real Sociedad-Rijeka 2-2 (37' Velkovski, 69' Bautista (RS), 74' Loncar, 79' Monreal (RS))