Europa League, i risultati finali: vittoria di misura del Betis, Arsenal ko, rimonta Fenerbahce

La Lazio vendica la pesante sconfitta della gara d'andata e batte 2-1 il Midtjylland all'Olimpico, portandosi momentaneamente in testa al girone. Il Betis fa un favore alla Roma di Mourinho regolando 1-0 il Ludogorets, mentre l'Arsenal crolla nella ripresa ad Eindhoven. Il Fenerbahce rimonta tre reti al Rennes, la Dinamo agguanta in extremis il pari contro l'AEK Larnaca. Vittoria allo scadere per lo Zurigo sul Bodo/Glimt, netta affermazione dell'Union SG sul campo del Malmoe. Sorride anche l'Union Berlino.

Gruppo A

PSV Eindhoven-Arsenal 2-0: 56' Veerman, 63' de Jong

Zurigo-Bodo/Glimt 2-1: 46' p.t. Pellegrino, 67' Conde (Z), 94' Marchesano (Z)

Gruppo B

AEK Larnaca-Dinamo Kiev 3-3: 26' e 72' Altman, 46' p.t. Vanat (D), 53' Rafa Lopes, 82' e 92' Garmash (D)

Fenerbahce-Rennes 3-3: 5' e 30' Gouiri, 16' Terrier, 42' Valencia (F), 83' Zajc (F), 88' Mor (F)

Gruppo C

Ludogorets-Betis Siviglia 0-1: 57' Fekir

Gruppo D

Union Berino-Braga 1-0: 68' rig. Knoche

Malmoe-Royale Union SG 0-2: 10' Teuma, 42' Amani

Gruppo F

Lazio-Midtjylland 2-1: 8' Isaksen (M), 36' Milinkovic-Savic, 58' Pedro