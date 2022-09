Europa League, i risultati: gol Hamsik nel 2-1 del Trabzonspor, prima gioia per CR7 con lo United

Terminate le otto partite della 2^ giornata dei gironi di Europa League in programma alle 18:45.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terminate le otto partite della 2^ giornata dei gironi di Europa League in programma alle 18:45. Rovinosa sconfitta della Lazio in terra danese, i biancocelesti sono stati ripresi dal Feyenoord che ha inflitto un ko tennistico allo Sturm Graz. Vincono due big come Manchester United e Real Sociedad, il Friburgo vince in casa dell'Olympiacos. Delusioni francesi: il Monaco viene sorpreso in casa dagli ungheresi del Ferencvaros, il Nantes perde con tre gol di scarto in Azerbaigian, sul campo del Qarabag.

Feyenoord - Sturm Graz 6-0

Midtjylland - Lazio 5-1

Monaco - Ferencvaros 0-1

Olympiacos - Friburgo 0-3

Qarabag - Nantes 3-0

Real Sociedad - Omonia Nicosia 2-1

Sheriff Tiraspol - Manchester United 0-2

Trabzonspor - Stella Rossa 2-1