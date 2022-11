Europa League, i risultati parziali: Man United in vantaggio, Qarabag sotto, ok il Monaco

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Il momentaneo vantaggio del Midtjylland sullo Sturm Graz permette alla Lazio di mantenere la vetta del Gruppo F grazie allo 0-0 della squadra di Sarri sul campo del Feyenoord. Nel Gruppo E il Manchester United è avanti sulla Real Sociedad ma non è ancora in testa alla classifica a causa della differenza reti. Qarabag sotto con il Friburgo ma il Nantes non ne approfitta, mentre nel Gruppo H il Monaco mantiene la piazza d'onore e resiste agli assalti del Trabzonspor con il 2-0 sulla Stella Rossa.

GRUPPO E

Real Sociedad-Manchester United 0-1: 17' Garnacho

Sheriff-Omonia 0-0

GRUPPO F

Feyenoord-Lazio 0-0

Midtjylland-Sturm Graz 1-0: 15' Dreyer

GRUPPO G

Qarabag-Friburgo 0-1: 24' rig. Petersen

Olympiacos-Nantes 0-0

GRUPPO H

Monaco-Stella Rossa 2-0: 5' e 27' Volland

Trabzonspor-Ferencvaros 1-0: 7' Bakasetas