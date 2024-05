Europa League, l'albo d'oro: prima dell'Atalanta ultima vittoria di un'italiana 25 anni fa

Seconda affermazione in assoluto per la Dea a distanza di 61 anni dalla prima e unica Coppa Italia del club.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande festa in casa Atalanta, il 3-0 al Bayer Leverkusen significa vittoria dell'Europa League, la prima competizione internazionale nella storia della Dea. Agganciate anche le Aspirine tra le squadre che hanno vinto una volta l'edizione di questo torneo, seconda affermazione in assoluto per la Dea a distanza di 61 anni dalla prima e unica Coppa Italia del club. L'Italia non alzava l'Europa League dal 1999, quando a vincere fu il Parma, dieci anni dopo il trionfo del Napoli a Stoccarda.

L'ALBO D'ORO DELL'EUROPA LEAGUE

Siviglia 7 vittorie (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

Inter 3 (1991, 1994, 1998)

Liverpool 3 (1973, 1976, 2001)

Juventus 3 (1977, 1990, 1993)

Atletico Madrid 3 (2010, 2012, 2018)

Borussia Moenchengladbach 2 (1975, 1979)

Tottenham 2 (1972, 1984)

Feyenoord 2 (1974, 2002)

Goteborg 2 (1982, 1987)

Real Madrid 2 (1985, 1986)

Parma 2 (1995, 1999)

Porto 2 (2003, 2011)

Chelsea 2 (2013, 2019)

Eintracht Francoforte (1980, 2022)

Anderlecht 1 (1983)

Ajax 1 (1992)

Manchester United 1 (2017)

PSV 1 (1978)

Ipswich Town 1 (1981)

Bayer Leverkusen 1 (1988)

Napoli 1 (1989)

Bayern Monaco 1 (1996)

Schalke 04 1 (1997)

Galatasaray 1 (2000)

Valencia 1 (2004)

CSKA Mosca 1 (2005)

Zenit San Pietroburgo 1 (2008)

Shakhtar Donetsk 1 (2009)

Villarreal 1 (2021)

Atalanta 1 (2024)