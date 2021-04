Europa League, la Roma riparte dal 2-1: il programma completo dei quarti

Questa sera si chiuderanno i tre giorni delle coppe europee con i quarti di ritorno di Europa League. La Roma, utlima italiana in Europa, all'Olimpico partirà dal vantaggio di 2-1 ottenuto ad Amsterdam. Questo il programma completo delle gare di ritorno:

Manchester United-Granada alle 21.00 (and. 2-0)

Roma-Ajax alle 21.00 (and. 2-1)

Slavia Praga-Arsenal alle 21.00 (and. 1-1)

Villareal-Dinamo Zagabria alle 21.00 (and. 1-0)