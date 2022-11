Europa League, le possibili avversarie di Roma e Juve: rischio Barcellona e Man United

Roma e Juventus ai playoff di Europa League, Lazio e Fiorentina agli spareggi di Conference League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Roma e Juventus ai playoff di Europa League, Lazio e Fiorentina agli spareggi di Conference League. La serata di Coppe ha emesso gli ultimi verdetti: i giallorossi chiudono al secondo posto e scenderanno in campo a febbraio per conquistare gli ottavi di finale: l'avversaria sarà una delle retrocesse dalla Champions League. Discorso inverso per i bianconeri, che invece affronteranno una delle seconde della fase a gironi di Europa League. Per i biancocelesti un'amarissima discesa negli inferi della terza competizione europea, dove faranno compagnia ai ragazzi di Italiano.

Agli ottavi e teste di serie

Arsenal

Fenerbahce

Betis

Royale Union-SG

Real Sociedad

Feyenoord

Friburgo

Ferencvaros

Ai playoff (seconde classificate)

PSV

Rennes

Roma

Union Berlino

Manchester United

Midtjylland

Nantes

Monaco

Ai playoff (retrocesse dalla Champions League)

Juventus

Bayer Leverkusen

Barcellona

Ajax

Sporting

Siviglia

Salisburgo

Shakhtar

Retrocesse ai playoff di Conference

Bodo/Glimt

AEK Larnaca

Ludogorets

Braga

Sheriff

Lazio

Qarabag

Trabzonspor