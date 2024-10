Europa League, lo United riacciuffa il Porto in 10. Pari per Mourinho: risultati e classifica

Sono appena terminate le partite di Europa League con fischio d'inizio alle 21. Nove gare in scena, con tanti gol e parecchie emozioni. L'incontro più bello è stato senza dubbio quello tra Porto e Manchester United, terminato col risultato di 3-3: i Red Devils riprendono i portoghesi in dieci uomini in pieno recupero con la rete di Maguire. Vince l'Olympique Lione, che rifila un poker in trasferta in Scozia ai Rangers. Il Fenerbahce di Mourinho invece pareggia in Olanda contro il Twente. Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Ahtletic-AZ Alkmaar 2-0

72' Inaki Williams (AT); 86' Sancet (AT)

Besiktas-Eintracht Francoforte 1-3

19' Marmoush (E); 22' Dina Ebimbe (E); 82' Knauff (E); 93' Masuaku (B)

Porto-Manchester United 3-3

2' Rashford (M); 20' Hojlund (M); 27' Pepé (P); 34', 50' Omorodion (P); 91' Maguire (M)

PAOK-FCSB 0-1

45'+3' Birligea (F)

Viktoria Plzen-Ludogorets 0-0

Rangers-Olympique Lione 1-4

10' Fofana (O); 14' Lawrence (R); 19', 45'+1' Lacazette (O); 55' Fofana (O)

Royale Union SG-Bodo/Glimt 0-0

Twente-Fenerbahce 1-1

29' Vlap (T); 71' Tadic (F)

Le partite delle 18:45 in Europa League:

Ferencvaros-Tottenham 1-2

23' Sarr (T), 86' Johnson (T), 90 Varga (F)

Hoffenheim-Dyn. Kyiv 2-0

22'e 60' Hlozek (J)

Lazio-Nizza 4-1

20' Pedro (L), 35' e 53' Castellanos (L), 41' Boga (N), 64' rig.Zaccagni

M. Tel Aviv-Midtjylland 0-2

39' Franculino (MI), 89' Chilufya (MI)

Olympiakos-Braga 3-0

45' e 59' El Kaabi (O), 53' Hezze (O)

Qarabag-Malmo FF 1-2

15' Juninho (Q), 19' e 47' Botheim (M)

Real Sociedad-Anderlecht 1-2

5' Marin (R), 29' Vazquez (A), 40' Leoni (A)

RFS-Galatasaray 2-2

12' Mertens (G), 38' Akgun (G), 40' Ikaunieks (R), 55' Odisharia (R)

Slavia Praga-Ajax 1-1

18' rig. van den Boomen (A), 67' Chory

CLASSIFICA

Lazio 6 (+6)

Lione 6 (+5)

Tottenham 6 (+4)

FCSB 6 (+4)

Anderlecht 6 (+2)

Ajax 4 (+4)

Eintracht Francoforte 4 (+3)

Galatasaray 4 (+2)

---------------

Midtjylland 4 (+2)

Slavia Praga 4 (+2)

Athletic 4 (+2)

Hoffenheim 4 (+2)

Fenerbahce 4 (+1)

Bodo/Glimt 4 (+1)

Olympiakos 3 (+1)

Elfsborg 3 (0)

Rangers 3 (-1)

AZ Alkmaar 3 (-1)

Malmo 3 (-1)

Braga 3 (-2)

Manchester United 2 (0)

Viktoria Plzen 2 (0)

Twente 2 (0)

Porto 1 (-1)

---------------

Real Sociedad 1 (-1)

Union SG 1 (-1)

Roma 1 (-1)

Ludogorets 1 (-2)

RFS 1 (-3)

Nizza 1 (-3)

Ferencvaros 0 (-2)

Maccabi Tel Aviv 0 (-3)

PAOK 0 (-3)

Qarabag 0 (-4)

Dinamo Kiev 0 (-5)

Besiktas 0 (-6)

Tra parentesi la differenza reti