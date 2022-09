Europa League, oggi la seconda giornata della fase a gironi: il programma

L’Europa League torna in campo oggi per la seconda giornata della fase a gironi.

L’Europa League torna in campo oggi per la seconda giornata della fase a gironi. La Lazio scenderà in campo alle 18.45 in casa del Midtjylland. Alle 21, invece, sarà il turno della Roma che giocherà all’Olimpico contro l’HJK. Di seguito il programma completo.

Ore 18.45 Feyenoord – Sturm Graz

Ore 18.45 Midtjylland – Lazio

Ore 18.45 Monaco – Ferencvaros

Ore 18.45 Olympiakos – Friburgo

Ore 18.45 Qarabag – Nantes

Ore 18.45 Real Sociedad – Omonia

Ore 18.45 S. Tiraspol – Manchester United

Ore 18.45 Trabzonspor – Stella Rossa

Ore 21.00 Betis – Ludogorets

Ore 21.00 Bodo/Glimt – Zurigo

Ore 21.00 Braga – Union Berlino

Ore 21.00 Dynamo Kyiv – AEK Larnaca

Ore 21.00 Rennes – Fenerbahce

Ore 21.00 Roma – HJK

Ore 21.00 Royale Union SG – Malmo FF