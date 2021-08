Europa League, Omonia e Slovan Bratislava ai playoff di accesso alla fase a gironi

Si sono disputate in serata due delle otto partite valide per il terzo turno preliminare dell'Europa League 2021/22. Passano Omonia e Slovan Bratislava, che condannano Flora Tallinn e Lincoln Red Imps agli spareggi per l'accesso alla Conference League. Ecco i risultati:

Martedì 10 agosto

Flora Tallinn - Omonia 0-0 (andata 0-0, passa l'Omonia ai rigori)

Slovan Bratislava - Lincoln Red Imps 1-1 (andata 3-1)

Giovedì 12 agosto

Alashkert - Kairat Almaty

HJK Helsinki - Neftçi

Anorthosis Famagusta - Rapid Vienna

Žalgiris Vilnius - Mura

St Johnstone - Galatasaray

Celtic - Jablonec

Le otto squadre vincitrici accedono agli spareggi (il calendario di seguito). Le squadre sconfitte si trasferiscono agli spareggi di UEFA Europa Conference League.

Spareggi (19/26 agosto)

Randers - Galatasaray / St Johnstone

Rapid Vienna / Anorthosis Famagusta - Zorya Luhansk

Jablonec / Celtic - AZ Alkmaar

Fenerbahce - Neftçi / HJK Helsinki

Mura / Žalgiris Vilnius - Sturm Graz

Omonia - Royal Antwerp

Olympiacos - Slovan Bratislava

Rangers - Kairat Almaty / Alashkert

Slavia Praga - Legia Varsavia

Stella Rossa - Cluj