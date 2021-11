Europa League, poker per Bayer e Braga: i risultati delle gare delle 21

Sono terminate le gare di Europa League delle 21. La Lazio ha pareggiato in casa del Marsiglia dopo aver rimontato l'1-0 iniziale. Pari anche per il Leicester, avversario del Napoli, che non è andato oltre l'1-1 contro lo Spartak Mosca. Vittorie con poker per il Braga, contro i bulgari del Ludogorets, e il Bayer Leverkusen, contro il Betis Siviglia in una gara conclusa con un'espulsione per parte nel finale. Cade in casa la Stella Rossa, in dieci per quasi tutta la gara e che chiude in nove, contro il Midtjylland, vincono infine Fenerbahçe, Celtic e Dinamo Zagabria tutte calando un tris alle avversarie di turno. Questi tutti i risultati della giornata:

GRUPPO A

Brondby-Rangers 1-1

45' aut. Balogun (B), 77’ Hagi (R)

Lione-Sparta Praga 3-0

61’, 64’ Slimani, 90’-2’ Toko Ekambi

GRUPPO B

Real Sociedad-Sturm Graz 1-1

38' Jantscher (S), 53’ Sorloth (R)

Monaco-PSV 0-0

GRUPPO C

Legia Varsavia-Napoli 1-4

10' Emreli (L), 51’ rig. Zielinski (N), 75’ rig. Mertens (N), 79’ Lozano (N), 90’ Ounas (N)

Leicester-Spartak Mosca 1-1

51’ Moses (S), 58’ Amartey (L)

GRUPPO D

Olympiacos-Eintracht Francoforte 1-2

12' El Arabi (O), 17' Kamada (E), 90’+2’ Hauge (E)

Royal Antwerp-Fenerbahce 0-3

9’ Yandas, 16’ Meyer, 29’ Berisha

GRUPPO E

Galatasaray-Lokomotiv Mosca 1-1

43' Feghouli (G), 73’ Kamano (L)

Marsiglia-Lazio 2-2

33’ rig. Milik (M), 45'+7' Felipe Anderson (L), 49’ Immobile (L), 82’ Payet (M)

GRUPPO F

Stella Rossa-Midtjylland 0-1

56’ aut. Kanga

Braga-Ludogorets 4-2

25’ Al Musrati (B), 33’ Sotiriou (L), 37’ Medeiros (B), 40’ Galeno (B), 73’ Gonzalez (B), 79’ Plastun (L)

GRUPPO G

Bayer Leverkusen-Betis Siviglia 4-0

42’, 52’ Diaby, 86’ Wirtz, 90’ Amiri

Ferencvaros-Celtic 2-3

3’ Furuhashi (C), 11’ Zubkov (F), 23’ Jota (C), 60’ Abada (C), 86’ Uzuni (F)

GRUPPO H

Genk-West Ham 2-2

5' Paintsil (G), 59’, 82’ Benrahma (W), 88’ aut. Soucek (G)

Dinamo Zagabria-Rapid Vienna 3-1

8’ Knasmullner (R), 12’ Petkovic (D), 34’ Andric (D), 83’ Sutalo (D)