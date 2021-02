Europa League, sorteggiati gli ottavi: fortunato il Granada, il Milan con la più forte

Sorteggio durissimo per le italiane in Europa League. Dall'urna di Nyon, è emersa l'avversaria della Roma agli ottavi di finale dell'Europa League 2020/21. Ad affrontare i giallorossi nei due match che andranno in scena l'11 e il 18 marzo sarà lo Shakhtar Donetsk. Emersa anche l'avversaria del Milan, l'altra italiana ancora impegnata nella seconda competizione continentale per club. Ad affrontare i rossoneri allenati da Stefano Pioli sarà il Manchester United. Fortunato invece il Granada, che ha eliminato il NapolI: pescato il Molde.

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga-Glasgow Rangers

Granada-Molde