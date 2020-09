Europa League, sorteggio play-off: per il Milan gara secca in Turchia o Portogallo

Il Milan, dopo essersi sbarazzato dei modesti irlandesi dello Shamrock Rovers, affronterà a San Siro il 24 ottobre i norvegesi del Bodo/Glimt nel terzo turno preliminare d'Europa League. Ma intanto - nel sorteggio odierno a Nyon - ha conosciuto l'eventuale avversario del turno decisivo del playoff per accedere alla fase a girone.

Il Milan, che non era testa di serie, colpa di un pessimo ranking che vede i rossoneri all'81° posto, ha evitato squadre come Tottenham, Sporting, PSV Eindhoven, Wolfsburg, Galatasaray ma ha pescato eventualmente la vincente tra Besiktas e Rio Ave, col match che si giocherà in Turchia o in Portogallo. I playoff si giocheranno il prossimo 1 ottobre.