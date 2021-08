Europa League, terzo turno preliminare: Celtic e Slovan corsari, pari Galatasaray

Si sono disputate in serata le sette sfide valide per il terzo turno preliminare di Europa League. Vittorie in trasferta per Celtic e Slovan Bratislava, mentre delle squadre impegnate in casa sorridono solo Rapid Vienna e Omonia. Ecco tutti i risultati:

K. Almaty-Alashkert 0-0

Jablonec-Celtic 2-4

Lincoln-Slovan Bratislava 1-3

Omonia-Flora 1-0

Galatasaray-St. Johnstone 1-1

Mura-Zalgiris 0-0

Rapid Vienna-Anorthosis 3-0