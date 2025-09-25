Europa League, tutti i finali: il Porto vince in extremis! Il Lione non sbaglia, beffa Plzen
Paulo Fonseca comincia con il piede giusto la stagione europea: al rientro in panchina dopo una lunga squalifica, il suo Lione batte l’Utrecht grazie a un gol di Tessmann a un quarto d’ora dal termine. Gli olandesi tornavano in una competizione continentale dopo 15 anni. Successo in extremis anche per il Porto, che piega il Salisburgo 1-0 all’ultimo respiro grazie all’intuizione dalla panchina di Francesco Farioli, che azzecca il cambio con William Gomes. Lo Stoccarda supera agevolmente il Celta Vigo 2-1, mentre il Panathinaikos dilaga contro lo Young Boys, firmando un netto 4-0 con gol anche dell’ex Verona Swiderski. Vittoria in rimonta per il Genk, che sfrutta la superiorità numerica e batte i Rangers all’Ibrox con rete decisiva del sudcoreano Oh, nonostante un rigore fallito nel primo tempo. Beffa finale, invece, per il Viktoria Plzen, raggiunto sull’1-1 dal Ferencvaros a sei secondi dal triplice fischio.
I risultati di ieri
Midtjylland - Sturm Graz 2-0
PAOK - Maccabi Tel Aviv 0-0
Betis - Nottingham Forest 2-2
Braga - Feyenoord 1-0
Dinamo Zagabria - Fenerbahçe 3-1
Friburgo - Basilea 2-1
Malmo - Ludogorets 1-2
Nizza - Roma 1-2
Stella Rossa - Celtic 1-1
Le partite delle 18:45
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1
13' Miculescu (F)
Lille - Brann 2-1
54' Igamane (L); 60' Magnusson (G); 80' Giroud (L)
Le partite delle 21
Aston Villa - Bologna 1-0
13' McGinn (A)
Ferencvaros - Viktoria Plzen 1-1
16' Durosinmi (V); 94' Pesic (F)
Rangers - Genk 0-1
55' Oh (G)
Salisburgo - Porto 0-1
93' William Gomes (P)
Stoccarda - Celta Vigo 2-1
51' Bouanani (S), 68' El Khannouss (S); 87' Borja Iglesias (C)
Utrecht - Lione 0-1
75' Tessmann (L)
Young Boys - Panathinaikos 1-4
10' Swiderswki (P), 13' Zaroury (P), 19' Zaroury (P); 25' Janko (Y), 68' Zaroury (P)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Panathinaikos 3 punti (dr 3)
2. Dinamo Zagabria 3 (dr 2)
3. Midtjylland 3 (dr 2)
4. Roma 3 (dr 1)
5. Ludogorets 3 (dr 1)
6. Lilla 3 (dr 1)
7. Friburgo 3 (dr 1)
8. Stoccarda 3 (dr 1)
9. Genk 3 (dr 1)
10. Lione 3 (dr 1)
11. Porto 3 (dr 1)
12. FCSB 3 (dr 1)
13. Aston Villa 3 (dr 1)
14. Braga 3 (dr 1)
15. Nottingham Forest 1 (dr 0)
16. Betis Siviglia 1 (dr 0)
17. Viktoria Plzeň 1 (dr 0)
18. Celtic 1 (dr 0)
19. Stella Rossa 1 (dr 0)
20. Ferencvaros 1 (dr 0)
21. PAOK 1 (dr 0)
22. M.Tel Aviv 1 (dr 0)
23. Celta Vigo 0 (dr -1)
24. Brann 0 (dr -1)
25. Basilea 0 (dr -1)
26. Nizza 0 (dr -1)
27. Malmo 0 (dr -1)
28. Bologna 0 (dr -1)
29. Salisburgo 0 (dr -1)
30. Feyenoord 0 (dr -1)
31. Utrecht 0 (dr -1)
32. Rangers 0 (dr -1)
33. GA Eagles 0 (dr -1)
34. Fenerbahce 0 (dr -2)
35. Sturm Graz 0 (dr -2)
36. Young Boys 0 (dr -3)
