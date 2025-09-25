Europa League, un buon Bologna non basta: sconfitta all’esordio sul campo dell’Aston Villa

Esordio amaro in Europa League per il Bologna di Vincenzo Italiano, sconfitto 1-0 dall’Aston Villa. Decisiva la rete di McGinn dopo appena 13 minuti: il centrocampista scozzese insacca con un sinistro potente sugli sviluppi di un corner, firmando la prima vittoria stagionale degli inglesi.

Dopo un buon avvio del Bologna, gli uomini di Emery prendono il controllo e sfiorano il raddoppio con Malen, fermato solo da uno strepitoso Skorupski. Nella ripresa i rossoblù tornano a premere, ma Castro spreca una ghiotta occasione. Al 66’ l’Aston Villa ha la chance di chiudere la gara su rigore, ma Skorupski ipnotizza Watkins e tiene viva la speranza. I cambi di Italiano portano nuova energia e Rowe, appena entrato, serve subito un cross perfetto per Castro che però colpisce la traversa di testa. Nel finale il Bologna ci prova, ma il risultato non cambia.

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Panathinaikos 3 punti (dr 3)

2. Dinamo Zagabria 3 (dr 2)

3. Midtjylland 3 (dr 2)

4. Roma 3 (dr 1)

5. Ludogorets 3 (dr 1)

6. Lilla 3 (dr 1)

7. Friburgo 3 (dr 1)

8. Stoccarda 3 (dr 1)

9. Genk 3 (dr 1)

10. Lione 3 (dr 1)

11. Porto 3 (dr 1)

12. FCSB 3 (dr 1)

13. Aston Villa 3 (dr 1)

14. Braga 3 (dr 1)

15. Nottingham Forest 1 (dr 0)

16. Betis Siviglia 1 (dr 0)

17. Viktoria Plzeň 1 (dr 0)

18. Celtic 1 (dr 0)

19. Stella Rossa 1 (dr 0)

20. Ferencvaros 1 (dr 0)

21. PAOK 1 (dr 0)

22. M.Tel Aviv 1 (dr 0)

23. Celta Vigo 0 (dr -1)

24. Brann 0 (dr -1)

25. Basilea 0 (dr -1)

26. Nizza 0 (dr -1)

27. Malmo 0 (dr -1)

28. Bologna 0 (dr -1)

29. Salisburgo 0 (dr -1)

30. Feyenoord 0 (dr -1)

31. Utrecht 0 (dr -1)

32. Rangers 0 (dr -1)

33. GA Eagles 0 (dr -1)

34. Fenerbahce 0 (dr -2)

35. Sturm Graz 0 (dr -2)

36. Young Boys 0 (dr -3)