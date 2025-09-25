La fragilità di Buongiorno: quando rientrerà avrà saltato quasi il 50% delle gare dal suo arrivo

Alessandro Buongiorno dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte il 18 ottobre, in occasione della sfida contro il Torino. Se i tempi verranno rispettati, il centrale salterà dunque al massimo tre partite. Un’assenza tutto sommato contenuta, ma che si inserisce in un quadro più ampio e meno rassicurante.

Già nella scorsa stagione, infatti, Buongiorno aveva dovuto rinunciare a ben 16 partite di campionato, riuscendo a scendere in campo soltanto in 22 occasioni. Un dato che, sommato alle gare già saltate in questo avvio di stagione, porta il totale a 18 assenze nelle ultime 42 partite disputate dal Napoli. Il che vuol dire che, dopo le prossime tre partite saltate, salirà a quota 21 assenze in 45 gare, quasi il 50% di tutti gli impegni.

Numeri che fanno riflettere e che alimentano la sensazione di una vera e propria maledizione per il difensore, alle prese troppo spesso con problemi fisici. Conte e lo staff medico restano fiduciosi di riaverlo presto al centro della difesa, ma al tempo stesso servirà grande attenzione nella gestione del suo rientro per evitare nuove ricadute.