Europa League, Arnautovic salva la Stella Rossa, tonfo Fenerbahçe: i risultati
Terminata la prima tornata di partite della prima giornata di League Phase di Europa League. Tra i risultati di stasera spicca, oltre al successo della Roma, il tonfo del Fenerbahçe a Zagabria sul campo della Dinamo. Feyenoord sconfitto a Braga nella ripresa. Marko Arnautovic salva lo Stella Rossa contro il Celtic, Antony nel finale evita al Betis il ko contro il Nottingham Forest.
Midtjylland - Sturm Graz 2-0
7' Christensen aut., 89' Diao
PAOK - Maccabi Tel Aviv 0-0
Betis - Nottingham Forest 2-2
15' Bakambu (B), 18' e 23' Igor Jesus (N), 85' Antony
Braga - Feyenoord 1-0
79' Navarro
Dinamo Zagabria - Fenerbahçe 3-1
21' e 51' Beljo (D), 25' Szymanski (F), 90' + 5 Bakrar (D)
Friburgo - Basilea 2-1
31' Osterhage (F), 57' Eggestein (F), 84' Otele (B)
Malmo - Ludogorets 1-2
8' Stanic (L), 23' Bile (L), 78' Johnsen (M)
Nizza - Roma 1-2
52' Ndicka (R), 55' Mancini (R), 77' Moffi (N)
Stella Rossa - Celtic 1-1
56' Iheanacho (C), 65' Arnautovic (S)
