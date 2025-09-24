Europa League, la Roma vince coi gol dei difensori: a Nizza finisce 2-1

La Roma debutta con una vittoria importante nella League Phase di Europa League, superando il Nizza 1-2 all’Allianz Riviera. Il primo tempo, però, ha regalato pochissime emozioni: le due squadre si sono annullate a vicenda, con poche giocate degne di nota. I giallorossi ci hanno provato con Dovbyk, ma la sua conclusione è stata ribattuta, mentre Mancini ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa annullato per fuorigioco. Ritmi bassi e poche occasioni hanno reso la prima frazione soporifera, lasciando il discorso qualificazione aperto a ogni scenario nella ripresa.

Con l’ingresso di Pellegrini, la Roma ha cambiato volto e trovato subito incisività. Il centrocampista ha servito l’assist da calcio d’angolo per Ndicka, che al 51’ ha sbloccato il match con un imperioso stacco di testa. Poco dopo è arrivato anche il raddoppio: al 55’ Mancini ha finalizzato un’azione corale, ben rifinita dal cross di Tsimikas. Il Nizza ha riaperto i giochi al 77’, quando Pisilli ha commesso un ingenuo fallo da rigore su Mendy e Moffi ha trasformato dal dischetto. Nei minuti finali i francesi hanno spinto sostenuti dal pubblico, ma la retroguardia giallorossa ha retto con ordine, permettendo a Gasperini di portare a casa tre punti preziosissimi.