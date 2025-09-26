Milan, Rabiot: "Napoli? Spero di segnare l'1-0 e vincere di corto muso..."

vedi letture

Adrien Rabiot ha già conquistato tutto il mondo Milan con le sue prestazioni, dimostrando di essere pronto subito dopo il suo arrivo, anche un po' a sorpresa. Il centrocampista francese ha rilasciato una lunga intervista a SportMediaset, parlando così del suo legame con Massimiliano Allegri: "Abbiamo lo stesso rapporto, ci siamo sentiti anche dopo la Juventus. Lui è molto legato alla gente, ai suoi giocatori, ci siamo sentiti anche fuori. Mi ha chiamato tutta l'estate, ci siamo parlati più di una volta e quando è successo quello che è successo al Marsiglia mi ha richiamato, ma già prima voleva farmi venire al Milan".

Che cosa pensa di Milan-Napoli? È già decisiva?

"È sicuramente una gara importante, ma ovviamente non è la più importante. Siamo motivati, non c'è niente da dire. Prepariamo una gara dopo l'altra e ciò che mi piace del mister è che prepara la sfida al Lecce con lo stesso entusiasmo di quella al Napoli. Giocheremo per vincerla, ma non dobbiamo pensare che dopo quella il campionato sarà finito".

Il Cavallo Pazzo è tornato?

"Sì, è un soprannome che mi ha accompagnato anche in Francia, dove mi chiamavano pure Duca".

Ma contro il Napoli, il Cavallo Pazzo segnerà?

"Speriamo... 1-0, corto muso (ride, ndr)".