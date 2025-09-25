Ufficiale Milan-Napoli, arbitra Chiffi con Marini-Doveri al Var: la sestina completa

Sarà Daniele Chiffi l'arbitro di Milan-Napoli, gara in programma domenica sera al Meazza. Calcio d'inizio alle ore 20.45. Marini al Var con Doveri che invece sarà Avar. C'è grande attenzione sull'arbitraggio della sfida di San Siro dopo le tante polemiche che ci sono state per Napoli-Pisa di lunedì al Maradona. Ecco la sestina completa:

CHIFFI

MELI – ALASSIO

IV: MARINELLI

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI