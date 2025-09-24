Nizza-Roma inizia malissimo: violenta rissa nella notte e 102 tifosi giallorossi arrestati

vedi letture

Alta tensione a Nizza alla vigilia di Nizza-Roma. La sfida di Europa League tra i giallorossi e il club francese è iniziata ben prima del fischio d’inizio, e nel modo peggiore possibile. Secondo quanto riportato da Nice-Matin, nella notte la polizia locale ha fermato circa 102 tifosi romanisti, impegnati oggi all’Allianz Riviera.

Il quotidiano francese riferisce di arresti avvenuti nel parcheggio Sulzer, sul Quai des États-Unis. Non è chiaro se si tratti degli stessi soggetti coinvolti nella violenta rissa scoppiata ieri sera, intorno alle 22.30, in Cours Saleya, cuore della Vecchia Nizza. Lì, una quarantina di uomini incappucciati – con ogni probabilità ultrà – avrebbero affrontato le forze dell’ordine. La situazione è degenerata rapidamente.